В Челябинской области зарплаты металлургов выросли за год на 10 тысяч рублей

Количество вакансий в регионе при этом за пять лет увеличилось в пять раз

В 2022 году в Челябинской области средняя зарплата металлургов составила 67,2 тысячи рублей. Это на десять тысяч рублей больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса для поиска работы HeadHunter.



С начала года Челябинской области открыли шесть тысяч вакансий в металлургии, это 5,5% от общего числа по стране и четвертое место среди регионов. Больше вакансий для металлургов только в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Москве.





За последние пять лет в регионе в пять раз выросло количество предложений о работе в металлургической отрасли. Чаще всего работодатели ищут токарей и фрезеровщиков (8% вакансий), менеджеров по продажам (7%) и слесарей (7%). Реже всего требуются бухгалтеры (3%) и операторы станков с ЧПУ (3%).

Напомним, 17 июля в России отмечается День металлурга. В Челябинской области масштабно отмечать профессиональный праздник будут в Магнитогорске, Челябинске, Кыштыме, Златоусте и Карабаше.