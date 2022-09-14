В Челябинской области заработал сервис бесплатной взаимной помощи между людьми

Можно попросить присмотреть за животным, поделиться знаниями или доставить посылку

В Челябинской области заработал сервис, благодаря которому можно попросить о помощи или помочь другим — «Добро.Взаимно», рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области. Ранее запуск этого приложения поддержал президент Владимир Путин.

Приложение «Добро.Взаимно» имеет множество категорий, по которым любой пользователь социальных сетей может либо предложить свои услуги, либо попросить о помощи абсолютно бесплатно. Также есть рейтинговая система и открытые комментарии, что позволяет определять мошенников.

Запрашивать и оказывать услуги можно по нескольким категориям: ремонт, бытовые услуги, доставка, помощь пожилым, консультации, дети, уход за животными, обучение, IT, няни и сиделки, здоровье.

Опытом использования сервиса поделился челябинский волонтер Даниил Марин.

«Очень здорово, что уже сегодня на сервисе множество сообщений от людей, которые готовы оказать услуги, и от пользователей, которые просят помочь. Внутри каждой заявки есть подробности. Так легче найти конкретного человека, знающего свое дело. Это чем-то похоже на некую биржу труда, но добровольную, имеющую личный рейтинг у волонтеров», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Даниила Марина.

В правительстве отметили: чтобы дарить и получать помощь нужно открыть сервис и заполнить анкету. Это бесплатно и дополнительно устанавливать ничего не нужно. Поиск участников происходит автоматически по темам. После совпадения потребностей у людей появляется возможность начать диалог с собеседником.