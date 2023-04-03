В Челябинской области заработал сайт для будущих контрактников

На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах и льготах

Южноуральцы, которые думают о заключении контракта с Вооруженным Силами РФ, могут подробно узнать о льготах, положенных военнослужащим, на официальном ресурсе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Челябинской области запущена новая платформа поконтракту.рф. Там собрана информация о довольствии и выплатах, порядке заключения контракта и контакты военных комиссариатов. Также на сайте работает форма обратной связи: можно заказать звонок сотрудника военкомата, который ответит на все вопросы по теме.

На сайте сначала отображается информация о денежном довольствии контрактников, находящихся в зоне СВО. Рядовой боец может рассчитывать на зарплату от 195 тысяч рублей, а также на 8 тысяч рублей в сутки, если принимает участие в наступательной операции. До одного миллиона рублей полагается тем, кто выполняет боевые задачи. Лицам, заключившим контракт до 31 декабря этого года, единовременно выплатят 195 тысяч рублей, еще 50 тысяч от региона и по 20 тысяч на каждого ребенка в семье.

«Для военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации, предусмотрены различные меры поддержки на федеральном уровне, такие как: статус ветерана боевых действий, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд, кредитные каникулы, переоформление полисов ОСАГО и др. Кроме того, действуют региональные меры поддержки для семей военнослужащих по контракту», — говорится в сообщении.

Челябинская область может взять на себя оплату учебы детей в учреждениях среднего профессионального образования, расположенных в регионе, компенсировать стоимость питания детей, которые учатся в колледжах, а также обеспечить зачисление ребенка в детский сад без очереди и оплату за его посещение. Кроме того, дети контрактников получат бесплатное питание в школе, путевки в оздоровительные лагеря. Установлен ряд региональных выплат в дополнение к федеральным.

Более подробную информацию о контрактной службе в российской армии можно узнать на сайте поконтракту.рф.