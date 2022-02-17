В Челябинской области запустили проект по масштабному тестированию на ВИЧ

В 2022 году мобильный пункт «Источника надежды» посетит 40 городов Южного Урала

В Челябинской области пройдет масштабное тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За год мобильная бригада посетит более 40 населенных пунктов Южного Урала. Первыми экспресс-тестирование прошли жители поселка Роза и Коркино, а в выходные команда «Источника надежды» отправится в Верхний Уфалей и Сатку. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе фонда.



«Челябинская область уже несколько лет остается в десятке российских субъектов по численности людей, имеющих положительный ВИЧ-статус, и по темпам распространения ВИЧ. В последнее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости гепатитом С и другими инфекциями, передающимися половым путем. Одна из важных задач наших поездок — рассказать, что столкнуться с ними может каждый, невзирая на пол, возраст и социальный статус», — рассказали в фонде «Источник надежды».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, только в 2021 году доля заражений ВИЧ половым путем выросла до 68%. Среди них много социально благополучных, имеющих постоянного сексуального партнера и не употребляющих наркотики людей 30—39 лет и старше.

Узнать ВИЧ-статус участники проекта смогут совершенно бесплатно и конфиденциально. Также в мобильном пункте можно будет пройти экспресс-тест на гепатит В, С и сифилис, получить консультацию специалиста и средства защиты от заболеваний, передающихся половым путем, и от коронавируса (маски, антисептики и перчатки).

«Также наши сотрудники информируют, какие действия следует предпринимать, если случилось инфицирование: как и куда можно обратиться за помощью», — уточнили в «Источнике надежды».

Проект поддержали Минздрав и Законодательное собрание Челябинской области. Всю актуальную информацию по поездкам можно найти в социальных сетях фонда «Источник надежды» и по телефону доверия 8 (351) 777-47-25.