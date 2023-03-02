В Челябинской области запустили опрос по уровню коррупции в школах, надзорных ведомствах и бизнесе

Научный эксперимент выявит самые проблемные сферы и территории региона

Аспирант Челябинского государственного университета Наталья Кузнецова организовала опрос среди жителей региона по уровню «бытовой» и «деловой» коррупции. Новый сайт неткоррупции74.рф запустили в четверг, 2 марта. Информагентству «Первое областное» автор проекта рассказала об особенностях опроса в интернете и сроках, когда будут видны первые результаты эксперимента.

Научная работа Натальи Кузнецовой посвящена антикоррупционной работе в РФ на примере муниципальных образований нашего региона. Логично, что челябинка выбрала Южный Урал для внедрения своего эксперимента. Сегодня в работу запустился сайт неткоррупции74.рф, здесь пользователи могут принять участие в опросе.

Сайт предлагает жителям области ответить на вопросы о бытовой и деловой коррупции.

«Бытовая — это та, с которой сталкиваемся (если сталкиваемся) в обычной жизни. Деловая — та, с которой сталкиваемся „по работе“», — поясняет Наталья Кузнецова.

Интервьюеров спрашивают, приходилось ли им прибегать к «благодарностям» в больницах, школах или детских садах, «задабривать» проверяющих. Результаты опроса позволят выявить сферы жизни и в каких муниципалитетах нашей области распространена коррупция. Поскольку в стране ежегодно проводятся массовые опросы на эту тему и новый сайт будет подводить итоги два раза в год, эксперимент позволит показать, как меняется ситуация от года к году.

«Сейчас власть активно внедряет цифровизацию во все сферы деятельности. Безусловно, опросы через сеть Интернет, вызывают много сомнений и споров. Но если не пробовать, то и нечего будет совершенствовать. Хочется, чтобы эта площадка стала постоянно действующей. И конечно, после первого этапа будет модернизоваться и дорабатываться», — пояснила автор проекта.

Первые результаты появятся в конце мая. Опрос проводится в соответствии с утвержденной методикой проведения социологических исследований.