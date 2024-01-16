В России запустили новый мультифункциональный портал для специалистов местного управления. Цифровой ресурс объединил полезные сервисы для работы глав администраций, депутатов и других должностных лиц, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Портал Муниципалитеты.РФ — это источник полезных инструментов, которые помогут оцифровать рабочие процессы южноуральских служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления», — сообщает Центр управления регионом.
Сейчас ресурс включает в себя восемь цифровых инструментов: «Правовой вектор», «Муниципальный навигатор», «Муниципальные практики», «Муниципальный диалог», «Муниципальная академия», а также банк готовых решений для муниципальных служащих.

Портал Муниципалитеты.РФ будет регулярно дополняться актуальной информацией и новыми инструментами.