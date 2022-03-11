Накануне правительство России анонсировало запуск информационного ресурса, где ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально значимым темам. Такой же портал теперь заработал и в Челябинской области.
В числе главных тем, интересующих южноуральцев: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию. Для того чтобы жители Челябинской области могли получить ответы на свои вопросы оперативно, был запущен региональный ресурс. Это паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram.
Отвечают на вопросы органы власти, профильные министерства и ведомства. Уже опубликованные материалы рассказывают о мерах поддержки людей на фоне санкций, куда обратиться предпринимателям, работающим с зарубежными поставщиками. Также в группах можно узнать информацию о поставках лекарств и продуктов в регион.
Портал «Объясняем.рф» призван и развенчивать основные мифы из фейковых новостей, предоставляя только новости из проверенных источников.
«Фейк вводит в заблуждение, дезориентирует. Часто те фейки, которые распространяются, особенно в социальных сетях, направлены против психологического здоровья людей. То есть фейки нагоняют истерию, панику, страх. И я считаю, что ресурс будет крайне востребован по одной простой причине: люди нуждаются в получении информации по принципу „одного окна“. А на сайте „Объясняем.рф“ можно получить объективную и квалифицированную информацию», — прокомментировал работу сайта член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.
Ссылки на региональные паблики «Объясняем.рф»:
— «ВКонтакте» vk.com/public210978387
— «Одноклассники» ok.ru/group/68834871803949
— мессенджер Telegram https://t. me/orf74.