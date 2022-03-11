В Челябинской области запустили антифейковые группы в соцсетях

Портал «Объясняем.рф» отвечает на главные социальные вопросы

Накануне правительство России анонсировало запуск информационного ресурса, где ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально значимым темам. Такой же портал теперь заработал и в Челябинской области.

В числе главных тем, интересующих южноуральцев: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию. Для того чтобы жители Челябинской области могли получить ответы на свои вопросы оперативно, был запущен региональный ресурс. Это паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram.

Отвечают на вопросы органы власти, профильные министерства и ведомства. Уже опубликованные материалы рассказывают о мерах поддержки людей на фоне санкций, куда обратиться предпринимателям, работающим с зарубежными поставщиками. Также в группах можно узнать информацию о поставках лекарств и продуктов в регион.

Портал «Объясняем.рф» призван и развенчивать основные мифы из фейковых новостей, предоставляя только новости из проверенных источников.

«Фейк вводит в заблуждение, дезориентирует. Часто те фейки, которые распространяются, особенно в социальных сетях, направлены против психологического здоровья людей. То есть фейки нагоняют истерию, панику, страх. И я считаю, что ресурс будет крайне востребован по одной простой причине: люди нуждаются в получении информации по принципу „одного окна“. А на сайте „Объясняем.рф“ можно получить объективную и квалифицированную информацию», — прокомментировал работу сайта член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

Ссылки на региональные паблики «Объясняем.рф»:

— «ВКонтакте» vk.com/public210978387

— «Одноклассники» ok.ru/group/68834871803949

— мессенджер Telegram https://t. me/orf74.