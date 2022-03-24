В Челябинской области запустили горячую линию по вопросам поставок лекарств в аптеки

Звонки южноуральцев принимает Росздравнадзор

Росздравнадзор запустил горячую линию по вопросам поставок лекарств в аптеки Челябинской области. С 24 марта жители региона могут сообщать об исчезновении препаратов по номеру 8‑800‑550‑99‑03. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова сообщила, что такие ситуации могут возникать исключительно из-за нездорового ажиотажа.

«Лекарственные препараты в России есть. Они производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году. К примеру, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность левотироксина натрия. Возможное отсутствие медикаментов связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5—10 раз», — рассказала Алла Самойлова.

Крупнейшие производители и дистрибьюторы продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве. Ситуация держится под ежеминутным контролем правительства, Минздрава и Росздравнадзора.

«Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности. Если вам нужно приобрести лекарство, то закажите его заранее в аптеке или поищите на специальных агрегаторах», — добавила Алла Самойлова.

Столкнувшихся с исчезновением того или иного препарата в Челябинской области просят незамедлительно сообщать об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию 8‑800‑550‑99‑03.

Власти Челябинской области держат под контролем ситуацию с лекарствами. Эксперты рассказали, как в стране и регионе правительство поддерживает фармотрасль.

