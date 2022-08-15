В Челябинской области запустили «горячую линию» по подготовке к школе

О безопасности детских товаров проконсультируют специалисты Роспотребнадзора

В Челябинской области с 15 августа работает «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. До 26 августа специалисты будут отвечать на вопросы о качестве одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, игрушек и детского питания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Получить консультацию можно по номеру единого консультационного центра: 8-800-555-49-43 или в территориальных отделах Роспотребнадзора.

Номера телефонов и адреса консультационных центров в Челябинске и других городах области опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.