В Челябинской области запустили горячую линию по открытым колодцам

Но не всем

Сообщить об открытых колодцах связи, а также поврежденных телекоммуникационных шкафах и прочих неполадках инфраструктуры в Челябинской области теперь можно по единому номеру телефона. Горячую линию запустил региональный филиал компании «Ростелеком», сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе провайдера.

Новый номер 8-800-3000-234 работает круглосуточно. Кроме того, у клиентов компании появилась возможность направить обращение непосредственно директору филиала Евгению Макагонову по адресу электронной почты directorchel@rt.ru.

В компании отмечают, что «Ростелеком» провел в Челябинской области уже около 15 тысяч километров линий связи. Работа ведется в том числе по заказу государства. Так, с начала 2023 года провайдер провел интернет в 35 отдаленных сел и деревень Челябинской области по программе устранения цифрового неравенства.

Что касается коммунальных колодцев без крышек, то жалобы на них принимаются по единому номеру экстренных служб 112. Об этом Первому областному информагентству сказали в пресс-службе челябинской мэрии.