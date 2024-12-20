В Челябинской области запустили чат-бот для водителей

Разработка стала инновационной для достаточно консервативной отрасли

Студенты Челябинского государственного университета совместно с управлением федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» запустили телеграм-бот «ФеДор» с элементами искусственного интеллекта. Эта разработка поможет водителям на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях найти ближайшие кафе, гостиницу или заправку. Можно сообщить о ДТП, яме или нарушении ПДД. Чат-бот также транслирует новости, актуальную информацию о ситуации на дорогах и установленных ограничениях. Работа над программой заняла год, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Ценна эта работа тем, что она сделана не по формальному признаку, чтобы отчитаться в выполнении задачи. Был большой элемент инженерного творчества, который позволил получить достойный конечный продукт. Благодаря талантливым ребятам, которые учатся в ЧелГУ, наш чат-бот будет развиваться, расти, совершенствоваться и быть еще более функциональным, полезным. Возможности „ФеДора“ позволяют дорабатывать как менеджерский интерфейс, так и внешний функционал. Планируем расширить использование искусственного интеллекта в обработке данных, подгружать новую полезную информацию, тестировать новый функционал»,— рассказывает руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Соглашение о разработке чат-бота ЧелГУ и Упрдор заключили в декабре 2023 года. Народным голосованием выбрали название «ФеДор». Студенты под руководством преподавателей вуза и кураторов создали мобильное приложение для Android и внутренний интерфейс. Чат-бот в управлении называют первым в России. Пока у проекта региональный статус. Но после его тестирования в Челябинской и Курганской областях он может появиться и в других субъектах РФ. Чат-бот запрашивает только данные о геопозиции. Никакие другие персональные сведения программе не требуются.