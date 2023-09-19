Фонд «Защитники Отечества» запустил чат-бот для поддержки бойцов СВО и их близких. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.
Чат-боту можно задать вопрос, который касается СВО. Например: как получить удостоверение ветерана боевых действий? Какие льготы положены семье участника СВО? Каким образом можно пройти реабилитацию?
«На странице чат-бота можно написать любой вопрос. Ответ на него придет сразу», — поясняют в пресс-службе.
Чтобы общаться с ботом, нужно войти в чат «Телеграма», а затем выбрать категорию вопросов из предложенного меню. Если в перечне нужного вопроса нет, то нажать кнопку «Написать социальному администратору».
Чат-бот доступен по этой ссылке.
Ранее мы рассказали, как работает фонд «Защитники Отечества». До конца года офисы организации откроются практически во всех южноуральских муниципалитетах.