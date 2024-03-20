В Челябинской области запускают новую электричку

Пригородный поезд до Южноуральска начнет курсировать с 25 марта

С 25 марта 2024 года на Южно-Уральской железной дороге назначен новый пригородный поезд сообщением Челябинск — Южноуральск. Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сообщает пресс-служба дороги.

Новый рейс заменит пригородный поезд № 6825 сообщением Челябинск — Еманжелинск и обратный — № 6802 (отмена с 25 и 26 марта соответственно).

«Запуск новых поездов даст возможность жителям Южноуральска без пересадок добираться из и до Челябинска на комфортных пригородных поездах. Ранее электрички ходили только до станции Формачево, расположенной в 17 километрах от Южноуральска», — рассказали в ЮУЖД.

Поезд № 6825 из Челябинска будет отправляться ежедневно в 18:00 (здесь и далее время местное), прибывать в Южноуральск в 20:07. Обратный рейс № 6802 (с 26 марта) будет отправляться в 06:10, прибывать в Челябинск в 08:20.

Поезд будет делать остановки на станциях и остановочных пунктах: Локомотивная, Подстанция, Шершни, Пост 1120, 2092 км, Смолино, Бутаки, 2078 км (для рейса № 6802), Новая платформа, Полетаево-2, Томино, 19 км, Клубника, 23 км, Еманжелинск, Борисовка, Таянды, 43 км, 47 км, Красноселка, Формачево.

Стоимость проезда по полному маршруту составит 303,6 рубля. Билеты продаются без указания мест. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным ж/д транспортом.

Добавим, в связи с назначением поезда с 26 марта изменится график курсирования ряда пригородных поездов: электричка № 6004 Полетаево — Челябинск будет отправляться в 07:31 (раньше на 10 минут), прибывать в 08:10 (раньше на 8 минут); поезд № 6005 Челябинск — Миасс будет отправляться в 07:44 (раньше на 1 минуту), прибывать в 09:52 (по графику); 3, 4 и 5 апреля эта электричка отправится в 07:44, прибудет в 09:58 (позже на 6 минут).