В Челябинской области запускают базовые станции отечественного производства

Оборудование для расширения покрытия сети установит МТС



Двести отечественных базовых станций стандарта LTE появятся в 37 регионах России. Их вводит в эксплуатацию ПАО «МТС» в начале 2025 года, а в конце обещает поставить еще 1000, сообщили в компании.

Появятся станции и в Челябинской области — оборудование «Иртея» установят в горнозаводской зоне. Оно будет способствовать расширению покрытия сети. То есть там, где сейчас не ловит, — а такие участки есть, особенно в горнозаводской зоне со сложным рельефом, — там появится сеть. Абоненты смогут пользоваться интернетом.

Важно, что оборудование устанавливают российское. Его испытают в реальных условиях в различных климатических зонах.