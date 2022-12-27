В Челябинской области запретили вывоз 20 тонн мандаринов

Фрукты были без необходимых документов

В Челябинской области в пункте пропуска «Троицк» запретили вывоз 42 тонн фруктов из России в Казахстан. 22 тонны фруктов из Челябинска остановили из-за недействительного фитосанитарного сертификата, еще 20 тонн турецких мандаринов везли без документов из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Машины вернули в места погрузки.

Также с нарушением перевозили хвойные деревья: 600 сосен из карантинной фитосанитарной зоны, установленной по вредителям леса в Свердловской области, ввезли без карантинного сертификата.

«После установления фитосанитарного состояния рождественских деревьев на всю партию был оформлен фитосанитарный сертификат, и машина с главным символом Нового года проследовала в пункт назначения», — говорится в сообщении.

В отношении всех грузоперевозчиков-нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

11 декабря на трассе М-5 на территории Чебаркульского района столкнулись два большегруза, один из которых перевозил мандарины. В результате почти все фрукты оказались на проезжей части.

Ранее челябинский Россельхознадзор выяснил, что вывозимые из области мандарины были заражены средиземноморской плодовой мухой. 300 килограммов фруктов пришлось уничтожить.





