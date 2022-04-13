В Челябинской области запретили ввоз 38 тонн казахстанских кормов для животных

На товар не было сопроводительных документов

На российско-казахстанской границе 12 апреля задержали 38 тонн корма для животных, который везли из Рудного в деревню Чебаркульского района. Белково-кормовая смесь доставлялась без обязательных документов и ветеринарного сертификата, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

«Груз без документов из Костанайской области, где еще зимой текущего года регистрировались особо опасные болезни животных, тем более может таить скрытую опасность и привести к возникновению вспышки болезни у южноуральских сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота и птицы», — говорится в сообщении.

Принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. Перевозчик привлечен к административной ответственности.

Напомним, ранее челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного УФСБ региона пресекли незаконный ввоз в Россию более 400 кг украинских конфет. Грузовик со сладостями остановили в Троицком районе при пересечении границы с Казахстаном.

