В Челябинской области запретили травить тараканов и крыс без лицензии

Но и лицензия не гарантирует качество обработки

С 1 марта 2025 года компании и ИП, которые занимаются дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией, обязаны иметь лицензию на выполнение таких работ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Заказчики услуг могут потребовать показать лицензию. А на ней, кстати, стоит QR-код, по которому можно перейти в Реестр лицензированных компаний», — пояснили Первому областному информагентству в надзорном ведомстве.

Больше 80 организаций в Челябинской области уже получили лицензию на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Однако качество их услуг при этом не проверяли. Плановые проверки организаций будут проходить позже.