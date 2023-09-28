В Челябинской области запретили продавать детям зажигалки и баллоны с газом

В регионе решили бороться с токсикоманией среди несовершеннолетних

Заксобрание региона приняло на заседании закон об установлении запрета на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом. Речь идет о зажигалках и баллонах с газом, причем любого объема. Причина такого законодательного решения — борьба со сниффингом. Это форма токсикомании, когда опьянение достигается за счет вдыхания сжиженного газа. К сожалению, такое увлечение может приводить к смерти.

«По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, от сниффинга ежемесячно погибает до 10 несовершеннолетних детей. На территории Челябинской области в 2021—2023 годах зафиксировано пять случаев отравления токсическими соединениями газообразных веществ с летальным исходом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При вдыхании газа внезапная смерть наступает из-за нарушений в центральной нервной системе, в органах дыхания и сердечно-сосудистой системы. Аритмии при сниффинге достигают таких пределов, что сердце может просто остановиться в один момент. Кстати, аналогичный запрет принят во всех уральских регионах, а всего ограничения на продажу таких товаров установлены в 45 субъектах РФ.

В законе уточняется, что продавец имеет право потребовать у покупателя документ, удостоверяющий личность, если он будет сомневаться в совершеннолетии покупателя.

Трагедия из-за опасного увлечения детьми газом произошла минувшим летом в Саткинском районе. Тогда после вдыхания содержимого из баллончика скончался 11-летний мальчик, отдыхавший в лагере. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, а глава региона поручил провести тщательную проверку обстоятельств происшествия.

