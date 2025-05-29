Многодетные семьи больше не смогут переводить средства регионального маткапитала на счета частных медцентров. Соответствующую поправку в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» 29 мая внесли депутаты областного парламента.
Средства регионального маткапитала можно будет потратить только на оплату услуг в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. Или возместить фактически понесенные расходы на медицинские услуги, оказанные любыми медицинскими организациями, имеющими лицензию на территории РФ.
Депутаты считают, что это поможет предотвратить «обналичку» денег в негосударственных медицинских организациях.