В Челябинской области запретили переводить средства регионального маткапитала на счета частных медцентров

Но семьи могут возместить уже потраченные в негосударственных клиниках деньги

Многодетные семьи больше не смогут переводить средства регионального маткапитала на счета частных медцентров. Соответствующую поправку в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» 29 мая внесли депутаты областного парламента.

Средства регионального маткапитала можно будет потратить только на оплату услуг в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. Или возместить фактически понесенные расходы на медицинские услуги, оказанные любыми медицинскими организациями, имеющими лицензию на территории РФ.

Депутаты считают, что это поможет предотвратить «обналичку» денег в негосударственных медицинских организациях.