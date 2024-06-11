В Челябинской области заметили первые опята

Грибники делятся уловом в социальных сетях

В лесу в районе Малышево Челябинской области замечены первые опята, делятся информацией грибники в социальных сетях.



«Сегодня сделал разведку традиционно в районе Малышево. Один масленок. Больше не нашел. Много опят, но я их не беру», — рассказывает Андрей Сумин в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Мы уже писали о том, что в Челябинской области грибной сезон в этом году стартовал раньше обычного. Любители грибов вовсю делятся своим уловом в соцсетях. Также мы рассказывали о жителе Артуре К., который за два дня собрал 50 килограммов сморчков.