В Челябинской области заменят более 2,5 тысячи лифтов

Работы ведутся в рамках капремонта многоквартирных домов

В Челябинской области продолжается работа по замене устаревших лифтов. Ее проводят в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. Чтобы ускорить процесс, используется новый финансовый инструмент — списание части бюджетных кредитов. Таким образом регионы могут перенаправить средства на обновление жилого фонда. Этой возможностью уже пользуются 7 субъектов РФ, еще 36 регионов планируют присоединиться к инициативе.

«До 15 февраля 2030 года должно быть заменено 96,6 тысячи лифтов, в том числе по региональному оператору — 53,2 тысячи, по специальным счетам — 43,4 тысячи. Финансирование замены лифтов будет осуществляться за счет взносов на капитальный ремонт и бюджетной поддержки с применением механизма списания бюджетных кредитов», — подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В Челябинской области планируют заменить или отремонтировать 12 870 лифтов в 3777 домах. С 2025 по 2030 годы — 2619 лифтов. На это направляют 10,7 миллиарда рублей. За прошедший год работы провели в 667 подъездах.

Программы капитального ремонта реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В них входит 728 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает более 91 миллиона граждан.