В Челябинской области замело целый поселок

Местные власти объяснили ситуацию особенностями климата

Дома в поселке Иркускан, входящего в состав города Бакала Саткинского района, по самую крышу занесло снегом. После шумихи в социальных сетях муниципалитет направил туда уборочную технику и пообещал отселить жителей с проблемной территории. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Фотографии бакальских улиц, где снег вплотную подобрался к карнизам частных домов, разметила в одном из VK-пабликов местная жительница Яна Устинова. По ее словам, речь идет об улицах Горького и Чехова.

«Допустим, кому-нибудь нужно вызвать скорую или, не дай бог, ЧП. Что делать? Кто будет нести ответственность, если погибнет человек из-за не оказанной вовремя помощи?»— написала горожанка в одном из популярных пабликов.

На публикацию отреагировала администрация Саткинского района. По данным муниципалитета, сегодня, 9 марта, в поселок Иркускан направилась уборочная техника. В течение дня обещают очистить от снега основные дороги, а завтра — оставшиеся улицы.

В комментарии для ИА «Первое областное» пресс-служба муниципалитета пояснила, что жалобы жителей на снежные заносы связаны с верхними улицами поселка Иркускан, которые расположены на высоте 720 метров над уровнем моря.

«Это самая высокая точка Бакальского городского поселения и одна из самых высоких в Саткинском районе. Там особенный климат: постоянный ветер и повышенное количество осадков. Грейдеры проходят регулярно все улицы, но там заново переметает», — пояснили в пресс-службе.

Жителям этой части Бакала выдают квартиры в других частях города по программе переселения. Этой весной обещают отселить большинство тех, кто еще продолжает там жить. После этого в страдающем от заносов поселке останутся только собственники частных домов и дачники — всего около 40 человек.