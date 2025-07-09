В Челябинской области замедлился рост цен на услуги такси

Однако средняя стоимость одной минуты поездки за год увеличилась на 8 процентов

В первой половине 2025 года в Челябинской области замедлился рост цен на такси, сообщили в «Яндекс Такси». Аналитики связывают это с тем, что в регионе стало больше свободных машин — это снизило частоту применения повышающих коэффициентов. В то же время средняя стоимость одной минуты поездки увеличилась на 8 процентов по сравнению с 2024 годом: с 20 она выросла до 22 рублей.

В расчете учитывались все тарифы, кроме корпоративных, что позволяет получить наиболее объективную картину, учитывающую сезонные колебания, погодные условия и дорожную обстановку. Замедление роста цен объясняется несколькими факторами:

— Эффект высокой базы: В предыдущие годы тарифы резко росли из-за нехватки водителей и изменений на автомобильном рынке. Сейчас темпы роста снизились по сравнению с этим высоким уровнем;

— Сбалансированный спрос и предложение: В течение последнего года система такси чаще находилась в состоянии баланса, свободных автомобилей хватало, и повышающие коэффициенты применялись реже. Благоприятные погодные условия минувшей зимой также способствовали замедлению роста цен.

Несмотря на замедление, аналитики «Яндекс» прогнозируют дальнейший рост цен на услуги такси в будущем. Это связано с удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддержания доходов водителей.