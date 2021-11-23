В Челябинской области закупят десять бульдозеров для тушения лесных пожаров

Деньги выделят из областного бюджета в 2022 году

В правительстве Челябинской области озвучили итоги пожароопасного сезона. Исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин рассказал Алексею Текслеру, как удалось спасти от огня тысячи гектаров леса. Однако без потерь не обошлось — напряженная ситуация сохранялась в течение всего года. Комплектование личного состава пожарной охраны и обновление парка спецтехники обсудили на областном совещании с членами южноуральского правительства и главами муниципальных образований во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В 2021 году пожароопасный сезон в лесах Южного Урала начался 10 апреля и завершился 22 ноября. Этот год отличается опасной напряженной ситуацией в течение всего сезона, а не весеннего, как обычно происходило в предыдущие годы.

«На территории Челябинской области ликвидировано 1152 лесных пожара на площади 43 545,37 га, в том числе на землях лесного фонда 1086 пожаров на площади 41 410,36 га», — уточнил Валерий Нигматуллин.

Он отметил, что такое количество пожаров объясняется погодными аномалиями: жаркая погода, отсутствие осадков, ветровая нагрузка. Сложная обстановка складывалась в Карталинском, Кунашакском, Красноармейском и Октябрьском районах. На эти территории пришлось 86% общей площади лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Карталинском муниципальном районе, где крупные природные пожары произошли 8 июля и ликвидированы 12 июля.

По фактам лесных пожаров, которые повлекли гибель лесных насаждений, органами дознания и следствия возбуждено 9 уголовных дел.

По словам Валерия Нигматуллина, до начала пожароопасного сезона на природных территориях региона был установлен 31 пост видеонаблюдения. С помощью данной системы обнаружено 125 пожаров на землях лесного фонда и 228 возгораний на природных территориях иных категорий.

«В целях повышения оперативности обнаружения пожаров благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета в следующем году расширение системы видеомониторинга продолжится, количество постов увеличится до 60 штук. В течение 2023—2024 годов систему видеомониторинга планируется расширить до 108 постов, что позволит максимально покрыть наиболее опасные в лесопожарном отношении участки», — уточнил Нигматуллин.

Также он доложил о самом масштабном за последние 20 лет обновлении парка техники: за 2019—2020 годы закуплено 163 единицы техники, в текущем году — 36 единиц. Валерий Нигматуллин рассказал, что в 2022 году за счет дополнительно выделенных средств областного бюджета планируется приобретение еще 10 единиц гусеничной бульдозерной техники. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных средств на комплектование лесопожарных формирований личным составом в количестве 642 человек.

Также предусмотрены средства областного бюджета на оснащение личного состава спецодеждой, на прохождение медицинских осмотров и обучение по программе «Лесной пожарный».