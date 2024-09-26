В Челябинской области закрыли семь школ из‑за ОРВИ и случаев пневмонии

Еще девять школ региона перешли на дистант

Отдельные классы и целые школы начали переводить на дистант из-за подъема заболеваемости ОРВИ и случаев пневмонии. Это стандартный способ предупредить эпидемию сезонных заболеваний. Почему в этом году дети начали болеть так рано и ждать ли южноуральцам тотального закрытия школ, как в пандемию коронавируса, рассказали челябинские эксперты.

«Рост заболеваемости ОРВИ идет с июля, но его темпы были невысоки. А в сентябре, когда дети вернулись в организованные коллективы, заболеваемость стала расти быстрее. Причем во всех возрастных категориях», — рассказала начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Например, на прошлой неделе к медикам обратились почти 30 тысяч южноуральцев с признаками ОРВИ. Активнее всего инфекция распространяется среди взрослых и школьников.

Раиса Косарева рассказала, что уже выявляются единичные случаи гриппа, однако чаще всего в качестве возбудителя выступают риновирусы, аденовирусы и другие респираторные вирусы.

«Также мы отмечаем прирост случаев коронавируса. В общей массе всех случаев заражения они составляют около четырех процентов — около 500 случаев на прошлой неделе. Почти все заболевшие переносят ковид в легкой форме, как ОРВИ или совсем бессимптомно. Но есть два случая пневмонии», — добавляет эпидемиолог.

Этой осенью в регионе отмечается также сезонный подъем внебольничной пневмонии, которая вызвана микоплазменной инфекцией. На прошлой неделе в регионе выявлен 1741 случай внебольничной пневмонии, и каждый пятый из них вызвала микоплазма.

«Такой подъем случается каждые пять лет, и мы его ждали. Медики региона готовы оказать помощь всем заболевшим. В стационарах области подготовлены 400 коек, уже заняты 252. В больницу, под наблюдение медиков, чаще всего мы кладем детей до года, которые не могут выразить свои жалобы, и детей с хроническими болезнями. В большинстве случаев это превентивная мера», — рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Министр заметила, что микоплазменная пневмония чаще всего начинается без симптомов, без температуры. Ребенок просто становится вялым и слабым. При любом подозрении на болезнь его не следует отправлять в детский сад или школу, так как именно в этот начальный период болезни человек очень заразен. Нужно оставить ребенка дома и вызвать врача. Самолечением заниматься не стоит. В поликлиниках сейчас есть экспресс-тесты на грипп и ковид, а возбудителя пневмонии определяют по ряду анализов в лаборатории. Чем быстрее доктор назначит правильное лечение, тем меньше риск получить осложнения при болезни.

Министр образования и науки Виталий Литке озвучил такие цифры статистики. На карантин закрыто 545 классов в 149 школах и еще семь школ полностью. Два корпуса большой школы в Чурилово закроют сегодня. Девять школ находятся на дистанционной форме обучения.

«Учителя делают все возможное, чтобы учеба продолжилась дистанционно. Мы научились работать дистанционно в пандемию и сейчас активно используем разные цифровые возможности», — заметил Виталий Литке.

Срок карантина зависит от возбудителя и ситуации в классе и школе. При обычном ОРВИ и гриппе класс или школу отправляют на карантин, если отсутствуют 20% учащихся. Для объявления карантина при выявлении внебольничной пневмонии достаточно двух случаев в классе или одного случая пневмонии и отсутствия 10% учащихся. При выявлении микоплазменной пневмонии карантин может длиться и три недели (таков инкубационный период болезни). Однако чаще всего детей изолируют на десять дней, так как к моменту лабораторной постановки диагноза больной ребенок уже не ходит в школу больше недели.

Локдауна в школах Виталий Литке не ждет.

«Решение о закрытии класса или всей школы сейчас принимает администрация самой школы. И поверьте, мы делаем все возможное, чтобы закрытых классов и школ было как можно меньше. Ситуация, сложившаяся в пандемию, уже не повторится», — заверил министр.

О признаках пневмонии мы рассказали в отдельном материале.