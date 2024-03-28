В Челябинской области закрыли трассу М‑5 из‑за взрывных работ

Там продолжается реконструкция дороги

Сегодня, 28 марта, в Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 на несколько часов закрыли участок дороги. Объездным путем могут воспользоваться только владельцы легковых машин, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.



Движение огранили с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км автодороги М‑5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Сейчас там идут буровзрывные работы для реконструкции трассы.

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сказали в пресс-службе.

Водителей попросили учитывать это и заранее планировать свой маршрут.