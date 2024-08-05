В Челябинской области закрыли дорогу из‑за частичного разрушения

Движение ограничено в обе стороны

В Красноармейском районе закрыли движение транспорта по автодороге Дубровка — Лазурный из-за ее разрушения после обильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Дубровка.

«Движение транспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться»,— сообщили в администрации.

Напомним, участок дороги закрыли в конце июля после прохождения обильных дождей. Земляное полотно размыло, и дорога начала разрушаться. За неделю ситуация лишь усугубилась.