В Красноармейском районе закрыли движение транспорта по автодороге Дубровка — Лазурный из-за ее разрушения после обильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации поселка Дубровка.
«Движение транспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться»,— сообщили в администрации.
Напомним, участок дороги закрыли в конце июля после прохождения обильных дождей. Земляное полотно размыло, и дорога начала разрушаться. За неделю ситуация лишь усугубилась.