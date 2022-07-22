В Челябинской области закрыли аварийный детский сад

Воспитанников перевели в другое учреждение в семи километрах

В Магнитогорске признали ветхо-аварийным здание детского сада № 68 по улице Бойко, 26. Из-за трещин на несущих конструкциях находиться в постройке 90-х годов опасно для жизни. Воспитанников и персонал уже перевели в другое учреждение, расположенное в семи километрах, что вызвало недовольство у некоторых родителей. В проблеме разбирался журналист ИА «Первое областное».

О сложившейся ситуации жители магнитогорского поселка Поля Орошения написали в социальных сетях.

«Просим помощи, так как здание детского сада на улице Бойко, 26 хотят полностью снести и не возводить заново… Причиной этому послужили трещины как на несущих конструкциях по периметру здания, так и на перекрытиях. Они существовали на протяжении многих лет, силами родителей а также администрации их ежегодно заделывали, но они появлялись вновь с таянием снега. На сегодняшний день мэрией Магнитогорска принимается решение не в пользу жителей и детей поселка: расстояние до близлежащего дошкольного образовательного учреждения от поселка (на улице Трамвайной, 23. — Прим. ред.) составляет семь километров на общественном немуниципальном транспорте», — рассказал в сообществе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» пользователь Андрей.

Жители поселка считают, что полное закрытие детского сада нарушает их права, и просят обеспечить общедоступность дошкольного образования на разумном географическом удалении.

«Требование территориальной доступности образовательных учреждений обусловлено интересами охраны здоровья детей. На федеральном уровне их пешеходная доступность предусмотрена СанПиН. Так, при строительстве дошкольных организаций следует учитывать радиус их пешеходной доступности: в городах — не более 300 метров, в сельских населенных пунктах и малых городах одно- и двухэтажной застройки — не более 500 м. Следовательно, мы, жители поселка, просим взять на жесткий контроль и не допустить полного закрытия здания детского сада», — добавил автор сообщения в соцсетях.

В пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области на запрос ИА «Первое областное» подтвердили, что здание находится в ветхо-аварийном состоянии.

«Экспертизу проводила привлеченная организация. Поскольку нахождение в здании представляет угрозу для детей и персонала, администрацией принято такое решение. Сейчас решается вопрос об организации подвоза детей к детскому саду на улице Трамвайной, 23», — ответили в пресс-службе регионального Минобра.

Детский сад № 68 посещали 27 детей. В ведомстве отмечают, что в поселке Поля Орошения наблюдалось ежегодное снижение числа дошкольников. Так, в единой электронной очереди на 2022/2023 учебный год для зачисления в данное учреждение стоит пять человек от полутора до трех лет. Анализ контингента детей от рождения до семи лет на 2024—2025 годы составляет 17 человек.