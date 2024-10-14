В Челябинской области закроют участок трассы М‑5 в Ашинском районе

Здесь два раза в неделю будут проводить буровзрывные работы

Завтра, 15 октября, в Челябинской области на один день перекроют дорожное движение на федеральной трассе М‑5. Это связано с проведением буровзрывных работ. Закроется движение для автотранспорта с 9 до 14 часов на участке трассы в Ашинском районе. Ремонтные работы по реконструкции дороги здесь будут вести до 1 декабря, а движение перекрывать по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ, с 8 октября по 1 декабря, еженедельно будет производиться перекрытие на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. На участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области будет перекрыто движения каждый вторник или четверг, в зависимости от погодных условий», — сообщают в ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный).

Автор: Лилия Полякова