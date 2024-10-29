В Челябинской области закроют участок трассы М-5 на несколько часов 29 октября

Запланированы буровзрывные работы

Сегодня, 29 октября, на трассе М-5 на территории Ашинского района на несколько часов перекроют движение транспорта для проведения работ по расширению дороги. Участок с 1565-го по 1576-й километр будет закрыт с девяти часов утра до 14:00, напомнили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Легковые автомобили смогут объехать участок, где будут проводить буровзрывные работы, по маршруту Аша — Миньяр — Сим, для грузовиков и автобусов объезд не предусмотрен.

В управлении уточнили, что буровзрывные работы будут проводиться раз в неделю до 1 декабря 2024 года.