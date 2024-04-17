Ученые зафиксировали, что количество насекомых уменьшается. Происходит это из‑за различных природных и человеческих факторов. Мы узнали, как обстоят дела на территории Челябинской области.

«Насекомые — это основа функционирования природных экосистем, это одни из древнейших видов, и поэтому любые изменения, протекающие в сообществах насекомых, — они знаковые»,— отмечает Валерий Пекин, доцент кафедры природопользования ЧелГУ.
Так, например, количество пчелосемей в России с 2019 года, по данным Минсельхоза, уменьшилось на 40 тысяч. 

В 2000 году факультетом экологии велась работа по инвентаризации зеленых насаждений города Челябинска. 

«В техзадании не было насекомых, а были только растения и птицы, но благодаря нашему преподавательскому энтузиазму мы изучали параллельно с зелеными насаждениями и сообщества насекомых»,— рассказывает Валерий Пекин.
И, как отмечают специалисты, благодаря этим наработкам можно понять, что численность насекомых серьезно сокращается. Причины сокращения разные: это и световое загрязнение, и сокращение в результате гибели от применения химических препаратов. 

По словам Ольги Коропчинской, студентки факультета экологии ЧелГУ, причиной исчезновения комаров на территории региона является частая сезонная засуха. 

Но есть и позитивные тенденции — бабочки, мухи, уссурийский полиграф, усачи, короеды до сих пор часто встречаются в регионе и никуда пропадать не собираются.