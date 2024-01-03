В Челябинской области пик вызовов скорой помощи пришелся на 1 января

Большинство пациентов вызывали врачей из-за последствий праздничного застолья

В праздничные дни медики отмечают всплеск вызовов скорой помощи. Пик пришелся на 1 января. Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Пик вызовов пришелся на 1 января — 3471, тогда как 30 декабря их было 2926. Медпомощь была нужна, как правило, людям с пищевым и алкогольным отравлениями, а также с обострениями хронических заболеваний на фоне обильных праздничных застолий», — пишет Ирина Гехт.

Также политик обращает внимание земляков на пострадавших при пожарах: в праздники работники скорой оказали помощь десяти взрослым погорельцам и одному ребенку. К сожалению, четверо человек погибли в огне.

В каникулы на территории Челябинской области продолжают дежурить 292 бригады скорой помощи и три команды Центра медицины катастроф.

Ирина Гехт призвала земляков не забывать в праздники о здоровье — своем и о здоровье близких.