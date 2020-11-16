В Челябинской области почти за год зафиксировали пять ДТП на железной дороге

Статистика приводится за 10 месяцев 2020 года.

За последние 10 месяцев на территории Южно-Уральской железной дороги зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий. Из них четыре аварии — на железнодорожных переездах. Последнее столкновение произошло в конце октября 2020 года.

«24 октября на 5 километре перегона обгонный пункт Исаковский — обгонный пункт 18 километра перегона Челябинск — Карталы водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Всего на территории ЮУЖД за 10 месяцев произошло 16 ДТП, 12 из которых на ж/д-переездах. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, число аварий увеличилось на три.

С начала 2020 года дежурные по переездам на ЮУЖД зафиксировали 901 нарушение ПДД водителями. Информация была направлена в ГИБДД.