В Челябинской области задерживается прибытие и отправление нескольких поездов

Сбой в расписании продолжается из-за погоды

Внезапная оттепель и начавшийся гололед на Южном Урале стали сегодня причиной сбоя в движении пассажирских поездов. В пресс-службе ЮУЖД рассказали ИА «Первое областное», что железнодорожники борются с обледенением проводов контактной сети, но несколько рейсов все же задержатся.

Пассажирский поезд № 124 сообщением Белгород — Новосибирск следует к станции Курган с задержкой 1 час 03 минуты.

Кроме того, ожидается задержка следующих пассажирских поездов, прибывающих с Куйбышевской железной дороги:

№ 12 сообщением Самара — Владивосток — ориентировочно на 11 часов (пассажиры поезда получат питание и воду на станции Курган);

№ 142 сообщением Симферополь — Пермь — ориентировочно на 11 часов (пассажиры поезда получат питание и воду на станции Уфа Куйбышевской железной дороги, а пассажиры, ожидающие поезд на станции Чебаркуль бесплатно размещены в комнатах отдыха вокзала с предоставлением всех услуг);

№ 346 сообщением Адлер — Нижневартовск — ориентировочно на 5 часов (в настоящее время назначается станция, где пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием);

№ 374 сообщением Махачкала — Тюмень — ориентировочно на 8-9 часов (поступит на ЮУЖД 20 декабря; в настоящее время назначается станция, где пассажиры получат дополнительное питание).

Актуальные данные о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, что уже сегодня ночью, 20 декабря, в Челябинской области ожидается существенное похолодание — до минус 18 градусов Цельсия. Жителей региона просят соблюдать осторожность на дорогах.