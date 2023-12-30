В Челябинской области задержатся метели

Местами будет морозно

Сегодня, 30 декабря, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег, местами метели. В Челябинске осадков не ожидается. Температура воздуха может опуститься до −15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров приблизятся к −12°C, днем поднимутся до −8°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области утром температура воздуха составит около −11°C, местами, особенно в горах и низинах, ниже. Днем будет около −6...−11 градусов Цельсия, на севере области похолодает до −15°C. Ветер преимущественно западного направления 6—11 метров в секунду, локально порывы до 16 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Не исключены метели. На дорогах гололед.