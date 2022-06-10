В Челябинской области задержали рыбака с 93 кг незаконного улова

Ущерб государству составил 444 тысячи рублей

Рыбоохрана Челябинской области продолжаются рейды по водоемам в период нереста. В деревне Кирды Красноармейского района задержали сразу двух рыбаков с надувными лодками и сетями. Один из них наловил 888 рыбин общим весом 93 кг, ущерб государству составил 444 тысячи рублей, сообщает начальник регионального отдела Госрыбоохраны Владимир Борисов.

Жителя деревни Кирды Красноармейского района сотрудники местной полиции и инспектор рыбоохраны задержали по дороге от водоема. В багажнике у него нашли сети, надувную резиновую лодку. Улов браконьера составил 888 особей рыбы общим весом 93 килограмма. Ущерб государству — 444 тысячи рублей.

«Рыбак согласился показать место, где он осуществлял промысел. По пути следования к месту преступления, замечена машина с резиновой надувной лодкой на багажнике. В результате изъяты 4 сети, лодка и рыба», — рассказал Владимир Борисов.

В региональном отделе Госрыбоохраны пояснили, что у неудачливых рыбаков есть реальный шанс быть привлеченными к уголовной ответственности.