В Челябинской области задержали почти 19 тонн опасных таджикских абрикосов

Фрукты поступят в продажу после обработки от вредителей

Южноуральский Россельхознадзор задержал на въезде в Челябинскую область партию абрикосов из Таджикистана общим весом 18,7 тонны. Специалисты нашли в импортных фруктах персиковую плодожорку — опасного сельскохозяйственного вредителя. Груз не развернули обратно, но постановили провести его обеззараживание. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения обеззараживания и дополнительных лабораторных исследований», — уточнили в Россельхознадзоре.

Персиковая плодожорка (она же капросина плодовая) — вредитель, который поражает плоды большого количества косточковых и семечковых растений: груши, яблони, абрикоса, персика, сливы, айвы, аронии, рябины, кизила, боярышника, миндаля, шиповника и финиковой пальмы. В России является карантинным объектом.