В Челябинской области задержали браконьеров

Мужчины незаконно застрелили 37 птиц

В Чесменском районе задержали браконьеров. Жители Пласта незаконным образом застрелили 37 птиц. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.



«На месте происшествия были задержаны мужчины, которые незаконным образом добыли 32 белолобых гуся, одного гуменика и четырех уток», — уточнили в пресс-службе Минэкологии региона.

Поймать злоумышленников сотрудникам министерства экологии удалось совместно со специалистом областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории» и егерем Чесменского охотничьего хозяйства. В настоящее время проводится расследование.