В Челябинской области задержали браконьеров с тушами косуль и кабана

Начата доследственная проверка

В Красноармейском районе полицейские задержали браконьеров, которые охотились в селе Бродокалмак. Они успели добыть трех косуль и кабана, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«Благодаря отлаженной работе сотрудников полиции удалось задержать мужчин на автомобилях Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ „Патриот“. При осмотре автомобилей были обнаружены разделанные тушки трех косуль и одного кабана. Правоохранители также изъяли машины и оружие», — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее на озере Чебачье-2 задержали рыбаков-браконьеров с уловом на 2 073 850 рублей. Два жителя Магнитогорска ловили рыбу с помощью сетей.

