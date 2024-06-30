В Челябинской области задержали более 20 федеральных преступников

Среди них есть и дезертиры

Сотрудниками полиции Челябинской области задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.



Задержания проходили в рамках второго этапа профилактического мероприятия «Розыск».

«По результатам задержано 24 преступника, находившихся в федеральном розыске, из которых пять разыскивались за совершение краж, пять — за оставление места воинской службы, один — за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, два — за мошенничество, еще 11 — за совершение иных видов преступлений. Кроме того установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан», — сообщают в ведомстве.

Всего в проведении оперативно-профилактического мероприятия было задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел региона.