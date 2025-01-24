В Челябинской области забраковали 18 тонн свежемороженого лосося

Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии рыбы

Россельхознадзор запретил ввоз более 18 тонн свежемороженого лосося в Челябинскую область. Сотрудники ведомства обнаружили нарушения в оформлении ветеринарных сертификатов. Выяснилось, что рыбу выловили в Чили, складировали на складе в Литве, а направляли в Казахстан. При этом по документам продукцию «этапировали» на склад еще до того, как она спокойно плавала себе в океане, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Транспортное средство с рыбным уловом было задержано на российско-казахстанском участке границы РФ в Челябинской области. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора установили, что по документам выработка рыбы в Чили производилась с 26 июля по 27 сентября 2024 года. Но в страну перегрузки на склад в Литву продукция якобы поступила 12 июля, то есть еще за две недели до даты ее вылова. Кроме того, выявлены и иные нарушения.

«В ветеринарном сертификате Республики Казахстан от 17.01.2025 некорректно занесены сведения о производителе, они не идентифицируются с названием предприятия-производителя со сведениями, указанными на маркировочной этикетке, а в литовском сертификате не указано полное название предприятия-производителя. Документ составлен 12 октября, хотя рыба поступила на литовский склад тремя месяцами ранее — 12 июля», — сообщается на сайте ведомства.

Сведения, внесенные в представленные ветеринарные сертификаты, имеют расхождения в дате выхода продукции из Чили, дате поступления продукции на хранение в страну перегрузки и дате поступления продукции в Казахстан. На основании выявленных нарушений было принято решение о запрете ввоза партии подконтрольной продукции.



Машина с лососем под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора возвращена на территорию сопредельного государства. Перевозчик привлечен к административной ответственности.