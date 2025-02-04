В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом на 26% ниже, чем в предыдущие годы

Важно соблюдать меры профилактики

В Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается неэпидемической, уровень заболеваемости ниже среднемноголетнего на 26,4%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, а также наблюдается рост случаев гриппа»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцев призывают соблюдать простые, но эффективные меры профилактики, чтобы не слечь с температурой: тщательно мыть руки, надевать маску в местах скопления людей, избегать контактов с больными и регулярно проветривать помещение.