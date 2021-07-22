В Челябинской области заболеваемость кишечными инфекциями возросла в два раза

Среди заразившихся — дети

В челябинском управлении Роспотребнадзора провели анализ заболеваемости кишечными инфекциями среди жителей региона, сравнив показатели прошлого года с годом текущим. Оказалось, что заболеваемость среди детей до 17 лет в июне 2021 года превысила уровень прошлого года в 2,2 раза. Об этом предупредил заместитель руководителя областного ведомства Владимир Ефремов.

«В теплый период года значительно увеличиваются риски возникновения острых кишечных и других инфекций, среди которых одним из актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии. Такие риски связаны со снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре, несмотря, на возросшие показатели, отмечают, что вспышек острых кишечных инфекций не наблюдается. Болеют в основном дети до 17 лет, поэтому в управлении Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских садах и лагерях.