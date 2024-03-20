В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла почти на 20% за неделю

Болеют как взрослые, так и дети

За неделю с 11 по 17 марта в Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 18,9% по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе от 7 до 14 лет. В целом нынешний подъем заболеваемости ниже среднего многолетнего на 6,9%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Рост уровня заболеваемости отмечен по всем возрастным группам: среди взрослого населения — на 19,6%, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 20,5%, детей в возрастной категории 3—6 лет — на 19,1%, детей до 3 лет — на 15,4%», — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, сохраняется циркуляция вирусов гриппа, а также сезонной коронавирусной инфекции, РС-инфекции, метапневмовирусной инфекции и других.