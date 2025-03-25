В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Число заболевших сократилось на 20%

На этой неделе в Челябинске и области отмечают снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как передают в управлении Роспотребнадзора, число заболевших в регионе сократилось на 20%.

В Челябинске заболеваемость тоже пошла на спад — заболевших на 19% меньше, чем на прошлой неделе. Снижение заболеваемости отмечают во всех возрастных группах, наибольшее — у детей школьного возраста.

Роспотребнадзор рекомендует продолжать соблюдать меры личной профилактики, носить защитные маски и избегать контактов с зараженными.

Напомним, еще на прошлой неделе в области фиксировали рост заболеваемости на 1,5%.