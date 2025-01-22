В Челябинской области заблокировали 99 сайтов с нарушениями продажи ветпрепаратов

На маркетплейсах проверяют лицензии продавцов

В течение 2024 года специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора следили за сайтами, которые содержат предложения о продаже лекарств для животных.

В Челябинской области для наблюдения был выбран 341 сайт. На каждом из них размещены как бесплатные, так и коммерческие объявления с препаратами массового потребления, которые в соответствии с ФЗ должны иметь лицензию на распространение ветеринарных лекарственных средств.

За 2024 год на Урале должностные лица управления выявили продавцов, не имеющих лицензий, на 191 сайте, среди них 99 страниц Челябинской области, 38 — Курганской, 54 — Свердловской. А с начала 2025 года в Челябинской области найдена еще одна страница.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года Россельхознадзор вправе отправлять все сведения о подобных нарушениях в Роскомнадзор. Сайты вносятся в Единый реестр Роскомнадзора, который, в свою очередь, их блокирует.

Автор: Дарья Верещагина