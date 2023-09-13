В Челябинской области за три года медикам предоставили более 120 служебных квартир

Какие еще меры поддержки реализуются в регионе в сфере здравоохранения

В Челябинской области ежегодно совершенствуются меры поддержки медиков с целью сохранения и развития кадрового резерва. Как рассказала министр здравоохранения региона Агата Ткачева, на Южном Урале врачам и среднему медицинскому персоналу предоставляются жилье, компенсации на оплату жилых помещений, единовременные компенсационные выплаты по разным программам и многое другое, передает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В регионе предпринимаются существенные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала сферы здравоохранения, повышению профессионального уровня, оптимизации численности и состава медицинских работников. Вопрос кадрового дефицита находится на постоянном контроле у губернатора и Минздрава региона»,— сказала Агата Ткачева.

Например, с 2020 года по настоящее время медикам предоставлены 123 служебные квартиры, которые были приобретены в собственность региона. Более 550 молодых медиков, прибывших работать в сельскую местность, получили по миллиону рублей по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Почти 20 тысяч человек получили компенсацию расходов на оплату жилья или коммунальных услуг.

Кроме того, в регионе уделяется особое внимание образованию медиков. Так, с 2017 года Минздрав Челябинской области выступает заказчиком целевого приема по программам специалитета, а с 2018 года — по программам ординатуры. Кроме того, с 2020 года в области организовано целевое обучение в вузах по программам ординатуры за счет средств областного бюджета, а студентам выплачивается стипендия.

В начале сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от квартир медикам, которые приехали работать в поселок Октябрьский в Копейске.

Кроме того, в Челябинской области модернизируются поликлиники. В конце августа Агата Ткачева рассказал Алексею Текслеру о ходе работ.