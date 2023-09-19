В Челябинской области за три года благоустроили 1,5 тысячи скверов и дворов

На подходе — еще 200 объектов

В Челябинской области с начала реализации программы «Формирование комфортной городской среды» было создано или приведено в порядок 671 общественное пространство, а также обновлено 812 дворов. Примерно такое же количество территорий благоустроено по инициативам самих жителей. Об этом сегодня, 19 сентября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Среди отличившихся муниципалитетов упоминаются Верхний Уфалей, Брединский и Каслинский районы. Так, в прошлом году возле каслинского дворца культуры имени Захарченко завершилось создание уютного сквера с фонтаном, фонарями, пешеходными дорожками из брусчатки и спортгородком.

На текущий год запланировано благоустройство 106 общественных пространств и 96 дворов. Например, в Челябинске на месте пустыря у бассейна «Строитель» поставили скамейки, игровую площадку и организовали бесплатные парковки. В Советском районе сдаливторую очередь пешеходной зоны на улице Свободы. Также новый сквер и экотропу создали в микрорайоне Парковый.

Кроме того, по региональной программе инициативного бюджетирования с 2021 по 2023 годы было благоустроено 1497 территорий. На эти цели было направлено 4,1 млрд рублей.