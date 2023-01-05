В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 25 человек

Число выздоровевших почти вдвое больше

В Челябинской области за последние сутки, с утра 4 января, подтвердились 25 новых случаев заболеваний коронавирусом. За это же время ковид победили 44 человека, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



Среди заболевших, по данным медиков, 1 школьник. Всего на сегодня болеют ковидом 850 жителей региона, с весны 2020 года зарегистрировано 396,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших за время пандемии почти сравнялось с числом заболевших: с болезнью уже справились 386,17 тысячи южноуральцев.

За сутки скончался один пациент, сообщают в Минздраве. Напомним, эпидемиологи не ждут зимой масштабных всыпшек ковида, однако рекомендуют все же привиться от болезни или ревакцинироваться в положенные сроки.