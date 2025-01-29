В Челябинской области за сутки высота снежного покрова увеличилась на 10 см

Обильные снегопады прошли преимущественно в горных районах

Накануне, 28 января, в Челябинской области было снежно. В горных районах, например, выпало 9 миллиметров осадков и снежный покров вырос более чем на 10 сантиметров. А где-то в высоту не прибавилось и сантиметра, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Наблюдалась облачная погода. В большинстве районов прошел снег от небольшого до сильного — от 0,2 до 9 миллиметров. В отдельных районах наблюдались гололедные явления. Температура воздуха была днем от −2°С до +2°С»,— говорится в комментарии дежурного синоптика.

Напомним, один миллиметр выпавшего снега приравнивается к одному-полутора сантиметрам высоты снежного покрова.

Небольшой снег в регионе пройдет и сегодня. В отдельных районах осадки ожидаются умеренными.